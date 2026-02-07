Erdoğan ve Ürdün Kralı'ndan İşbirliği Mesajları - Son Dakika
Erdoğan ve Ürdün Kralı'ndan İşbirliği Mesajları

07.02.2026 19:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, iki ülke arasındaki dostluğu güçlendirecek önemli kararlar alındığını ifade etti. Erdoğan, bölgede barış, huzur ve güvenliğin sağlanması konusunda hemfikir olduklarını belirtti. Ayrıca, kendisine takdim edilen 'Hüseyin Bin Ali Nişanı' için şükranlarını sundu ve bu nişanın iki ülke arasındaki tarihi bağları pekiştireceğini vurguladı.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kendisine "Hüseyin Bin Ali Nişanı"nın takdim edilmesinin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, nişanın tarafına tevdi edilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şahsıma gösterilen teveccüh için şükranlarımı sunuyorum. Bu nişanı ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki derin tarihi bağların somut bir tezahürü olarak görüyor ve kabul ediyorum. Bu müstesna nişanın köklü kardeşlik ve dostluk münasebetlerimizi daha da pekiştireceğine inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Aziz kardeşim Ürdün Kralı Sayın Abdullah ile bugünkü görüşmelerimizde iki ülke dostluğunu kuvvetlendirecek önemli kararlar aldık. Bölgemizin her metrekaresinde barış, huzur, güvenlik ve istikrarın hakim olması noktasında kendisiyle hemfikir olduğumuzu gördük. Kıymetli kardeşime Doğu Kudüs'teki mukaddes mekanların hamisi olan Ürdün'ün bu alandaki çabalarını takdirle karşıladığımızı ifade ettim. Görüşmelerimizin ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah 11 gün sonra müşerref olacağımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyor, mübarek ramazanın ülkelerimiz ve tüm İslam alemi için rahmete, berekete, huzura kapı aralamasını canıgönülden temenni ediyorum."

Kral 2. Abdullah'a teşekkürlerini sunan ve Ürdünlü kardeşlerini bir kez daha hürmet ve muhabbetle selamladığını belirten Erdoğan, "Rabb'im kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daim eylesin." dedi.

Kaynak: AA

