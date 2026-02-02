Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı Ziyaret Edecek

02.02.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat'ta ise Mısır'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştireceği görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

Duran, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü İki kez birbirlerine girdiler Arazi anlaşmazlığı meydana savaşına dönüştü! İki kez birbirlerine girdiler
Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak Okan Buruk ayrılık iddialarına son noktayı koydu: Bizimle kalacak
Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş Trump–İsrail–Epstein üçgeni: Eski Başbakan da ondan yardım istemiş
İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran’a gelen son teklif bomba İngiltere, Fransa, İtalya derken Jhon Duran'a gelen son teklif bomba
Epstein dosyasında yeni perde Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı Epstein dosyasında yeni perde; Bill Gates ile pandemi yazışmaları ortaya çıktı
Juventus’tan Icardi için resmi açıklama Juventus'tan Icardi için resmi açıklama

20:42
Epstein dosyalarında “Karanlık“ iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında "Karanlık" iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
19:16
AK Partili Akbaşoğlu’ndan emeklilere: Gabar’ı bekleyin
AK Partili Akbaşoğlu'ndan emeklilere: Gabar'ı bekleyin
19:01
Canlı anlatım: Kocaeli’de ilk gol geldi
Canlı anlatım: Kocaeli'de ilk gol geldi
18:45
Erdoğan’dan Kabine sonrası müjde Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi
18:37
ABD ve İran cuma günü Türkiye’de masaya oturacak
ABD ve İran cuma günü Türkiye'de masaya oturacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 20:52:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'ı Ziyaret Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.