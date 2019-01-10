Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Kararı

Cumhurbaşkanı Kararı

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak doğumlu Hajji ABD Al-Nasır'ın mal varlığının donduruldu.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak doğumlu Hajji ABD Al-Nasır'ın mal varlığının donduruldu.

BMGK'nın 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül 2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Irak doğumlu Al-Nasır da eklendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:46 Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Güncel
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