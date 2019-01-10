Cumhurbaşkanı Kararı
2 saat önce
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak doğumlu Hajji ABD Al-Nasır'ın mal varlığının donduruldu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
) kararı doğrultusunda "DEAŞ ve El Kaide bağlantılı kişiler" listesine eklenen Irak
doğumlu Hajji ABD
Al-Nasır'ın mal varlığının donduruldu.
BMGK'nın 1267, 1988 ve 1989 sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan mal varlığının dondurulması hakkındaki 30 Eylül
2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu
kararının eki 1 sayılı listede değişiklik yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, "DEAŞ ve El Kaide ile bağlantılı gerçek kişiler" listesine Irak doğumlu Al-Nasır da eklendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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