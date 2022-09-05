Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

05.09.2022 21:40
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat sürdü.

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Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Son Dakika

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