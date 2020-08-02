Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 01:53
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo ve Afganistan Cumhurbaşkanı... - Son Dakika
Son Dakika Beren Saat, mayolu fotoğrafını paylaşınca takipçileri beğeni butonuna çöktü Son Dakika: Türkiye'de 2 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 987 yeni vaka tespit edildi Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Antalya'da sürüye yıldırım isabet etti! 40 koyun telef oldu Reynmen, Farah Zeynep Abdullah'ı çabuk unuttu! Başka bir güzelle sarmaş dolaş görüntülendi Yunanistan'ın eski Savunma Bakanı'ndan dikkat çeken Erdoğan sözleri: Güçsüz olduğunu düşünmek yanlış Karabük'te pozitif vakaların görüldüğü Değirmenyanı köyü karantina altına alındı Son dakika: İzmir'de "Egem" isimli tekne battı: 4 ölü, 1 ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı Erkek arkadaşı gözyaşlarına hakim olamadı! 30 yaşındaki genç kadın evinde ölü bulundu Mısır'dan Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak Türkiye açıklaması: Navtex ilan edilen bölge bizim Coşkun Sabah, kızı Roza ile gündemden düşmüyor! Sosyal medyadan sitem etti Beşiktaş'ın gündemindeki Sandro Wagner futbolu bıraktı Yol kenarına kamyonlarla dökülen sakatatlar vatandaşların tepkisine neden oldu Doğum gününde nişanlısını ve arkadaşını yatakta basınca ortalık kan gölüne döndü Son Dakika: Trabzonspor, yardımcı antrenör Eddie Newton'ı teknik direktörlük görevine getirdi