Kılıçdaroğlu'nun, "Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Adanalı ne derse onu yaparız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, miting için geldiği Adana'da vatandaşlara seslendi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Adana'da bölgesel havalimanı açılınca Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan sert yanıt verdi.

"ADANALI NE DERSE ONU YAPARIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölgesel havalimanımız açıldıktan sonra Şakir Paşa'nın, bu yalancı kapatılacağını söylüyor, değerli kardeşlerim bizim için Adanalı ne derse odur, Adanalı ne derse, biz onu yaparız. Adana'yı Doğu Akdeniz'in en büyük lojistik üssü yapmakta kararlıyız. Burada yapacağımız limanla ülkemizin uluslararası taşımacılıktaki payını katlayarak, artıracağız. Ama bu adam yalancı, akşam yalan sabah yalan, yani neye dayanarak bunu söylüyorsun? Adanalı kazanacak, Türkiye kazanacak." ifadelerini kullandı.

"10 SULAMA TESİSİNİN İNŞAATI DEVAM EDİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Adana'da 1,2 milyon dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık 3,5 milyar lira tutarında zirai gelir artışı sağladık. Şu anda inşaat çalışmaları devam eden 10 sulama tesisiyle de 667 bin dekar mümbit araziyi daha sulamaya açacağız." Erdoğan, Adanalı çiftçilere 6,5 milyar liralık tarımsal destek verdiklerini, şehirde 2 yeni organize sanayi bölgesi, 3 endüstri bölgesi, bir teknokent, 12 araştırma geliştirme merkezi, 8 tasarım merkezi kurduklarını söyledi.

5 İLÇEYE DOĞAL GAZ MÜJDESİ

Enerjide 200 bin abonesi olan şehri ve 10 ilçesini doğal gaza kavuşturduklarını, gelecek dönemde Aladağ, Feke, Karataş, Saimbeyli ve Tufanbeyli'ye de doğal gaz getireceklerini aktaran Erdoğan, şöyle devam etti: "Söz doğal gaza gelmişken, sizlerle ekonomide yaşanan sıkıntılar konusunda biraz dertleşmek istiyorum. Ülkemizi büyütürken, geliştirirken, güçlendirirken en çok saldırıya uğradığımız alanlardan biri ekonomi. Biz, 'küresel finans krizi ülkemizi teğet geçecek' dediğimizde birileri felaket tellallığı yapıyordu. Ardından Gezi olayları ile başlayan sürecin her aşamasında ekonomimiz de hedef alındı. Sokakları karıştırdılar.

"BOĞAZIMIZDAKİ LOKMAYA KAN DOĞRAMAYA KALKTILAR"

Terör örgütlerini ve darbecileri kullanarak istediklerini elde edemeyince, bu sefer doğrudan aşımıza, ekmeğimize, boğazımızdaki lokmaya kan doğramaya kalktılar. Hatırlarsanız, dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, sosyal medyada mahvetme naraları atıldı. Muhalefet tarafından yine aynı dönemde 'Türkiye'ye yatırım yapmayın çağrısı' yapıldı. Türk ekonomisini kötülemek için Batılı kanallara şikayet dahil, her türlü ihaneti sergilediler. Biz milli güvenliğimize yönelik saldırılara cevabımızı nasıl kendi savunma sanayimizi kurarak, sınır ötesi harekatlarımızı yaparak cevap verdiysek, ekonomimize yönelik tuzakları da kendi ekonomik politikalarımızı hayata geçirerek göğüsledik. Elbette sıkıntılar çektik ama hamdolsun hepsi çökertildi."