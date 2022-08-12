Femaş Metal AŞ'den işçilerine zam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kayseri'de açılışını yaptığı sırada işçilerin ücretlerine zam yapılmasını istediği fabrikada asgari ücretin 6 bin lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Femaş Metal AŞ'den yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Temmuz'da Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Ferre Ankastre Fırın Fabrikası'nın açılışını gerçekleştirdiği ve fabrika işçileriyle buluştuğu anımsatıldı.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açılışımıza teşriflerinde, değerli çalışanlarımıza hitabetleri esnasında gündeme gelen, ücretlere ek artış yapılması hususunda, firmamız 5500 TL olan mevcut asgari ücret yerine 6000 TL verilmesini kararlaştırmıştır. Hayırlara vesile olmasını dileriz." ifadelerini kullandı.

Fabrikanın açılış kurdelesinin kesimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Hazır mıyız' sorusuna güçlü bir şekilde cevap verilmesi üzerine, "Patron bu ne demek biliyor musun, maaşlara biraz daha zam. Patron diyor ki 'Emriniz olur'. Ne kadar verirse Allah'ın izniyle bereketi o kadar artar." ifadelerini kullanmıştı.