Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

01.08.2022 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Trabzonspor'un, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı da getirdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti - Son Dakika
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