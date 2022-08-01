Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor Kulübü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile yönetici, teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

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