Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40...
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: '911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."

fuat oktay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:06 Kaynak: AA
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