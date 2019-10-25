Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "911 kilometre uzunluğunda sınırımız olan bir bölgede kimse 40 yıldır asker-sivil demeden vatandaşımızın canına kıyan katil bir örgütün palazlanmasına izin vermemizi bekleyemez."
Van'da askeri zırhlı araç devrildi: 2'si ağır 26 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anket yaptırmadık" deyip oran verdi! Barış Pınarı Harekatı'na halktan büyük destek Rusya'dan Soçi'deki zirvenin detaylarına ilişkin açıklama: Erdoğan ve Putin 2,5 saat baş başa görüştü 24 yaşındaki gencin bir gecede 3,8 milyar dolarlık serveti oldu