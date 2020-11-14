Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Ahmet Kekeç için başsağlığı mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Usta gazeteci, kıymetli yazar Ahmet Kekeç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
- Kaynak: AA
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