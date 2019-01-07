Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın Kabulü
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Uluslararası Üniversiteler Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Hikmet Azizoğlu
ve beraberindeki heyeti kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:00 Kaynak: AA
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