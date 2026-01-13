Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Asya-Pasifik İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Asya-Pasifik İş Birliği Vurgusu

13.01.2026 15:38
Cevdet Yılmaz, Moğolistan ve Japonya büyükelçileriyle iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Moğolistan'ın Ankara Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami Tamura ile ayrı ayrı bir araya geldi. Yılmaz görüşmelere ilişkin, "Türkiye olarak, Asya-Pasifik'ten Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada; karşılıklı saygı, ortak fayda ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmelere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Moğolistan'ın Türkiye Büyükelçisi Sayın Gombosuren Munkhbayar ve Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Sayın Masami Tamura ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde; ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin mevcut seviyesini ve önümüzdeki döneme dair iş birliği imkanlarını kapsamlı şekilde ele aldık.

Moğolistan ile güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın stratejik ortaklık düzeyinde daha da derinleştirilmesini; ticaret, enerji, madencilik, altyapı, müteahhitlik, tarım-hayvancılık ve sağlık başta olmak üzere ekonomik iş birliğimizin çeşitlendirilmesini değerlendirdik. Savunma sanayi alanındaki temasların geliştirilmesi, eğitim-kültür iş birliğinin güçlendirilmesi ve ortak mirasımızı yaşatan çalışmaların sürdürülmesi konularında mutabık kaldık.

Japonya ile Stratejik Ortaklığımızı ileri taşıyacak adımları; ekonomik ortaklık anlaşması (EPA) müzakereleri, karşılıklı yatırımların artırılması, enerji ve savunma sanayi iş birliği ile üçüncü ülkelerde ortak projeler temelinde ele aldık. Ayrıca NATO-AP4 iş birliği, COP31 süreci ve bölgesel-küresel gelişmeler konusunda görüş alışverişinde bulunduk.

Türkiye olarak, Asya-Pasifik'ten Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyada; karşılıklı saygı, ortak fayda ve sürdürülebilir kalkınma hedefiyle iş birliğini güçlendirmekte kararlıyız."

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.