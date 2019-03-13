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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu...

30 dakika önce

IHAAW212858-ASA/13-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu..., System.String[]
IHAAW212858-ASA/13-03-2019

- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. 13.03.2019 21: 28: 58 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:34 Kaynak: İHA

Beril Dedeoğlu, Hatice Çarpar, Yükseköğretim Kurulu, 3. Sayfa
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