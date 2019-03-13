Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu...
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IHAAW212858-ASA/13-03-2019- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti.
IHAAW212858-ASA/13-03-2019
- Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar üyesi ve Yükseköğretim Başkanlığı Yükseköğretim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Hatice Beril Dedeoğlu
hayatını kaybetti. 13.03.2019 21: 28: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:34 Kaynak: İHA
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