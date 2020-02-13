Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum'dan "Kadir Şeker" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum'dan 'Kadir Şeker' açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum'dan "Kadir Şeker" açıklaması

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili, "Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi.

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum'dan

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili, "Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi" dedi.


Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Konya'da darp edilen Ayşe D.'yi kurtarmak için olaya müdahil olan ve Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker ile ilgili açıklamada bulundu. Adil olan sonucun gerçekleşmesini istediklerini belirten Uçum, "Mevcut Ceza Kanunu açısından meşru savunma sınırın açılması gibi teknik düzenleme var. Görünür gerçeklik ve olgusal gerçeklik arasında farklılık vardır. Görünür gerçekliğine baktığımızda şüphelinin duyarlılığı, vicdanlı davranışı hepimizi çok etkiledi. Adil olanın gerçekleşmesini istiyoruz. Adil olan; ortaya çıkan sonucun toplum vicdanını rahatsız etmemesi. Ceza hukuku görünür gerçeklik üzerinden hüküm vermez. Haberleri görünür gerçeklik üzerinden yazarsınız ama hüküm vermeye elverişli gerçeklik olgusal gerçekliktir. Ceza hukukunda temek ilke nedir? Maddi gerçekliğin bütün boyutu ile açığa çıkarılmasıdır. Tam olarak açığa çıkarılmasıdır. O zaman verilen hükme adil diyebiliriz. Kadir konusunda yapılan yorumların görünür gerçeklikteki yorumlar olduğunu, hüküm vermeye yeterli olmadığını söylüyorum. Hep birlikte bu sürecin objektif ve adil yürütülmesi için katkıda bulunalım ama olgusal gerçekliğe dayalı bir verilecek hükmü bekleyelim" diye konuştu. - ANKARA

Mehmet Uçum, kadir şeker, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:24 Kaynak: İHA
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