Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, Burhan Kuzu için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanlığından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Kurul'un Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kurulumuz üyesi, TBMM Anayasa Komisyonu eski Başkanı ve 22, 23, 24 ve 26'ncı dönem milletvekili, değerli büyüğümüz Prof. Dr. Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun." ifadeleri yer aldı.