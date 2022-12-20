Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 155 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan özellikler... - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 155 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan özellikler...

20.12.2022 08:49

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 54'ü büro personeli, 69'u koruma ve güvenlik görevlisi ve 32'si destek personeli olmak üzere toplamda 155 sözleşmeli personel alımı yapacağı ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. 2-15 Ocak tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirecek başvurularda adaylarda aranan şartlar ve özellikler de belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatı birimleri için 155 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

BAŞVURULAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 54 büro personeli, 69 koruma ve güvenlik görevlisi ve 32 destek personeli kadroları için başvurular 2-15 Ocak tarihleri arasında "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak.

KPSS'DEN EN AZ 70 PUAN ŞARTI

Ön lisans mezunu adaylarının 2022 KPSS P93 puan türünden en az 70, ortaöğretim mezunlarının ise P94 puan türünden en az 60 almış olması gerekiyor. Başvuru şartları, aranan nitelikler ve atamaya ilişkin bilgiler "www.iletisim.gov.tr" internet sitesinde yer alacak.

Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 155 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları ve adaylarda aranan özellikler... - Son Dakika

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