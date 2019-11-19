Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:14 Kaynak: AA
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