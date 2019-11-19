Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık 5,5 saat sürdü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Milli olarak üretilen bu kolonlar ile milyonlarca lira Türkiye'de kalacak