Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan toplantı, yaklaşık 5,5 saat sürdü.
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