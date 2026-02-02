Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.56'da başladı. Toplantıda, dış politikaya ilişkin ABD-İran gerilimi, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler değerlendirilecek. 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ekonomideki gelişmeler de ele alınacak. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.