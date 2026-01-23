Cumhurbaşkanlığı tarafında yapılan atamalar Resmi Gazete'de

RESMİ Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener ve Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik merkeze çekildi. Yalova, Niğde ve Bilecik'e yeni emniyet müdürleri Atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine; Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Emniyet Genel Müdürlüğü emrine, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Yalova il Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Erdem Çağlar, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne; Polis Başmüfettişi Erdinç Yüceer, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.