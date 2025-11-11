Cumhuriyet Galerisi'nde Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü Sergisi Açıldı

(BURSA) - Türk kadınının eşitlik ve özgürlük yolundaki yüz yıllık mücadelesini konu eden "Harem'den Cumhuriyet'e Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" fotoğraf sergisi, Mudanya Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği iş birliğiyle Cumhuriyet Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında kapılarını yeniden açan Cumhuriyet Galerisi, bu kez Türk kadınını merkeze alan özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. "Harem'den Cumhuriyet'e Türk Kadınının Bağımsızlık Öyküsü" isimli sergi, koleksiyoner Mert Rüstem arşivinden Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan dönemde kadınların bağımsızlık, eğitim ve toplumsal yaşam alanlarındaki dönüşümünü fotoğraflarla sergiliyor.

Sergi, Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında dün akşam düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Açılış törenine Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin, TKB Bursa Şube Başkanı Tijen Sözeri Barın, TKB Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Betül Batır ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, belediye meclis üyeleri, birliklerin yöneticileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"Bizler çok şanslıyız, böyle bir liderin kurduğu ülkenin topraklarında yaşıyoruz"

Dalgıç, adı Cumhuriyet olan bir galeride, Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde güçlü Türk kadınının eserleriyle buluşmanın çok değerli olduğunu belirterek, "Atatürk'ün de söylediği gibi Cumhuriyet bir kültür devrimidir. Kadın tüm devrimlerin içinde vardır. Kültürümüzü bizden sonraki nesillere iletirken de baktığınızda, kadın vasıtasıyla aktarıldığını görürsünüz. O yüzden Atatürk Türk kadınına seçme seçilme hakkını herkesten önce vermiş ve kadını çok değerli görmüş çok önemli bir liderdir. Bizler çok şanslıyız, böyle bir liderin kurduğu ülkenin topraklarında yaşıyoruz" dedi.

Serginin, Cumhuriyet'in kadınlara kazandırdıklarını hatırlatmak amacıyla düzenlendiğini belirten Türk Kadınlar Birliği İzmir Şube Başkanı Sevtap Şirin ise seçkide Milli Mücadele'den kadın kongrelerine, Cumhuriyet devrimlerinden sosyal yaşam sahnelerine uzanan fotoğrafların yer aldığını söyledi.

"Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet"

Türk Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Betül Batır, Atatürk'ün kadınlara verdiği değeri vurgulayarak, "Atatürk'ün en büyük eseri Cumhuriyet'tir, Cumhuriyet'in en büyük eseri ise Türk kadınıdır" diye konuştu.

Bursa Şube Başkanı Tijen Sözeri Barın ise "Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefe durmaksızın yürüyeceğimize söz veriyoruz" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Sergi, 25 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.