Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası - Son Dakika

Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası

31.10.2020 17:19
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Golf Kulübü'nde Cumhuriyetin 97'nci yıl dönümü dolayısıyla golf turnuvası düzenlendi. Bir gün süren turnuvaya 60 golfçü katıldı. Turnuvaya beyaz pantolon, etek ve kırmızı tişörtle çıkan golfçüler göğüslerine de siyah bant takarak, İzmir'de hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı okudu.

Turnuvanın şampiyonu Cengiz Gülmez oldu. A grubunda ise Yavuz Küçük birinci, Ahmet Çağıl ikinci, Mehmet Dora üçüncü, B grubunda Osman Büyükküpcü birinci, Hediye Çağıl ikinci, Mehmet Dinçsoy üçüncü oldu. Topa en uzun vuruşu yapan Hasan Ceylan olurken, bayrağa en yakın vuruşu ise Salih Fazlıoğlu gerçekleştirdi. Dereceye girenlerin ödüllerini Fesih Tamince, Mehmet Aygün, Recep Turan verdi.

Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan, "Turnuvamızı 29 Ekim'de yapacaktık, ancak hava muhalefeti dolayısıyla bugün yapmak zorunda kaldık. Bugün de İzmir'de yaşanan deprem dolayısıyla son derece çok üzgünüz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyoruz" dedi.


- Antalya
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası
Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası

Antalya, İzmir, serik, Golf, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü anısına golf turnuvası - Son Dakika Spor


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