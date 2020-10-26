Cüzdanının çalındığını kredi katından alışveriş yapıldığı mesajı gelince anladı - Son Dakika

Eskişehir'de kredi kartından alışveriş yapıldığı mesajı gelince cüzdanını bir mekanda unuttuğu ve çalındığını fark eden vatandaş polise giderek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesinde bulunan bir alkollü bir mekanda meydana geldi. Dışarıda D.A. isimli arkadaşıyla alkol alarak evine giden Ç.G., kredi kartından temassız alışveriş yapıldığı mesaj gelmesi üzerine cüzdanını mekandaki masada unuttuğunu fark etti. Mekana gidip masaya bakan Ç.G., cüzdanının orada olmadığını gördü. Arkadaşı D.A. ve evlerine gelip giden E.K. isimli şahısların olayla alakası olabileceğini belirten Ç.G.'nin kartından ise 360 lira para çekildiği anlaşıldı.

Olayla alakalı çalışmalar devam ediyor. - ESKİŞEHİR