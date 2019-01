Cyber Camp, Üçüncü Dönem Mezunlarını Verdi (3) - İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, " Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) kapılarını gençlere açacak. Uzun dönemli staj programları başlatacağız. Yaz stajı programlarının ölçeği çok küçük, sınırlı seviyede. Yeni bir takım mevzuat değişiklikleri ile bunların hepsini daha mümkün hale getireceğiz." dedi.Dünyada ve Türkiye'de önemi her geçen gün artan siber güvenlik için yetişmiş uzman eksikliğini kapatmayı amaçlayan Cyber Camp üçüncü dönem mezunlarını verdi. Turkcell 'in öncülüğünde Bilişim İnovasyon Derneği ve Mental HR'ın katkılarıyla düzenlenen Cyber Camp'ın bu dönemki mezuniyet töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça , Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu , TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu ve öğrenciler katıldı.Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, törendeki konuşmasında, artık ülkelerin sahip olduğu ve ürettiği verileri, toprakları gibi hassasiyetle korumadıkları takdirde geleceğe güvenle bakamayacaklarını söyledi.Geleceğin savaşlarının konvansiyonel silahlarla değil, siber silahlarla gerçekleştirileceğinin altını çizen Kacır, şunları kaydetti:"Hatta, siber saldırıların tahribatı çok daha ağır olacak. Tüm bu etkileri sağlayacak, paradigma değişikliğini yakalayacak ülkeler, gelecekte mukayeseli üstünlük elde ederek, oyunu kurallarına göre oynayan, hatta oyunun kurallarını koyan ülkeler olacaklar. Ülkemizin de her alanda bağımsızlığını sürdürmesi ve savunduğu tezleri daha gür bir sesle seslendirebilmesi için Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirmesi kaçınılmaz. Artık toplumun neredeyse her kesiminde karşılık bulan bu husus, Bakanlık olarak da çalışmalarımızın ana hatlarını belirliyor."Günümüzde şirketlerin, rekabette ve iş değeri yaratmada fark yaratmak için dijital dönüşüme ilgi duymasına rağmen, çoğu zaman güvenlik kaygıları nedeniyle bu dönüşümün yavaşladığına dikkati çeken Kacır, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında, Bakanlık olarak dijital dönüşüm politikalarını siber güvenlik başta olmak üzere çok sayıda başlık altında hayata geçirdiklerini anlattı.Kacır, bu çerçevede devam eden projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi."TEKNOFEST, bu ülkenin insanlarının, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ne kadar inandığını gösteren işlerden biri"Açık kaynak platformu ve temelde insan kaynağını güçlendiren çalışmalar yapmaya devam ettiklerini bildiren Kacır, eğitimlerin çok daha erken yaşlarda başlatılmasının önemli olduğunu dile getirdi.Kacır, bu çerçevede geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin Türkiye geneline, 81 ile yayılması projesine dikkati çekerek, projenin tüm dünyanın ilgisini çekecek bir iş olduğunu kaydetti."TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu ülkenin insanlarının, Milli Teknoloji Hamlesi'ne ne kadar inandığını en güçlü şekilde gösteren işlerden biri oldu." diyen Kacır, şu bilgileri verdi:"TÜBİTAK Enstitülerimizi gençlerimize açıyoruz. Bir çağrıda da bulunalım, TÜBİTAK kapılarını gençlere açacak. Uzun dönemli staj programları başlatacağız. Yaz stajı programlarının ölçeği çok küçük, sınırlı seviyede. Yeni bir takım mevzuat değişiklikleri ile bunların hepsini daha mümkün hale getireceğiz.TÜBİTAK'ın Türkiye'de hem bir takım teknoloji alanlarında öncülük eden kurum olma işlevini sürdürmesini, bunun yanında bu enstitülerimizin insan yetiştiren kurumlar haline gelmesini de istiyoruz. Yeni dönem, yeni TÜBİTAK'ı hep beraber gördüğümüz bir dönem olacak.""Artık bilgi güvenliği hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi"Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça, geçmiş ve günümüzü karşılaştırarak, "Altmışlı, yetmişli, seksenli yıllarda önce sağlık diyorduk, şimdi artık önce güvenlik demeye başladık. Güvenlikte de, önce mal ve can güvenliği derdik, şimdi artık bilgi güvenliği hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bilgi güvenliğinde, siber tarafı işin başka bir tarafı... Siber güvenlik, şimdi artık sınır güvenliğinden daha değerli hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.Siber güvenliğin çok önemli hale geldiğinin altını çizen Akça, Türkiye'de buna hazırlanma zamanı olduğuna dikkati çekti.Akça, Turkcell'in bu alanda yaptığı çalışmaları anımsatarak, "Güvenlik konusunda nasıl teçhizat ve mühimmat gerekiyorsa, sizin teçhizatınız ve mühimmatınız da aklınız, vicdanınız, merhametiniz olacak." diye konuştu.Güvenliğin de güvenliğinin temin edilmesinin gerekliğini dile getiren Akça, güvenliği temin eden sistemlerin de güvenliğinin sağlanması için bu gibi eğitim faaliyetlerinin çok önemli olduğunu söyledi.Akça, "Turkcell Vakfı kuruldu. Bu vakfın iki temel amacı olacak. Teknolojiyi Türkiye'ye, Türkiye'yi teknolojiye hazırlayabilmek ve kazandırabilmek için, Türkiye'nin geleceğini düşünmek mecburiyetindeyiz. Bunun yanında da bugün kaybolan, yıpranan temel insani değerleri de hayata yeniden kazandırmak zorundayız. Meseleyi bu şekilde Turkcell Vakfında işleyeceğiz." diye konuştu.İyi insan olmanın önemine dikkati çeken Akça, siber güvenlik eğitiminden geçen gençlere, "Ne iş yapıyorsanız yapın, iyi insan olarak yapın. İyi insan olmak için de aklınızı, merhametinizi, vicdanınızı, adaletinizi yanınızdan eksik etmeyin." tavsiyesinde bulundu."Asıl tehdit, eğer teknolojiyi doğru kullanmazsak, suni zeka döneminde olacak"Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, konuşmasında siber güvenliğin günümüzde çok daha kritik bir noktaya geldiğine işaret ederek, "2018 sonu itibarıyla, dünyadaki her iki kişiden biri internete bağlı durumda." dedi.Datanın günümüzdeki yeri ve önemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Terzioğlu, şöyle konuştu:"Teknolojiyi iyi kullanırsanız iyiliği, kötü kullanırsanız kötülüğü getirir. Asıl tehdit, eğer teknolojiyi doğru kullanmazsak, suni zeka döneminde olacak. Datadan bilgiye geçtik, şimdi bilgiden suni zekaya geçeceğiz. Gelecekte, internet hayatımıza çok daha büyük etkiler getirmeye başlayacak.Artık amacımız sadece ataklardan korunmak değil, amacımız, insanımızı daha akıllı, etkin, sağlıklı, varlıklı yapacak teknolojilerle bir araya getirmek. Turkcell olarak bir yandan siber güvenlik konusunda kabiliyetlerimizi, yetkinliklerimizi geliştirirken, diğer taraftan bize bu imkanı tanıyacak teknolojileri de geliştiriyoruz.""Mühendislik ile ilgili bir sorunumuz kalmadı"TÜBİTAK BİLGEM İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu da yapılan projenin önemine dikkati çekerek kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.Öncü teknolojilerin Türkiye için önemine dikkati çeken Muratoğlu, "Bizim mühendislik ile ilgili bir sorunumuz kalmadı. Asıl büyük sorunumuz ürettiğimiz teknolojilerin pazarlanmasında, dünyaya açılmasında gibi görünüyor, buralarda biraz eksiğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.Bilişim İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli ise, "Bu ülkeyi kurtaracak şey, bilişim ve inovasyondur. Bilişimde bir şeyler yapabilmemiz için bu alanda yetkin arkadaşlara ihtiyacımız var. Bu alan içindeki en önemli konulardan biri de siber güvenlik. Siber güvenlikle ilgili Türkiye'de bir farkındalık var, bu farkındalığı tüm kurumlara taşımalıyız." ifadelerini kullandı.Cyber Camp programıToplantıda paylaşılan bilgilere göre, üçüncü dönemi tamamlanan Cyber Camp'a başvuran bin 700 kişi arasından seçilen 24 kişi 10 gün süren eğitimlerini tamamladı.Eğitimin ardından sertifika almaya hak kazanan adaylar, Türkiye'nin önemli kurumlarında işe girme şansına da sahip oluyor.Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampa, üniversite 4. Sınıf öğrencisi, mezun, yüksek lisans ve doktora öğrencisi ile en fazla 2 yıl iş deneyimi olan kişiler başvurdu.21 Ocak-31 Ocak tarihlerindeki eğitimlerde adaylara, Penetrasyon Testi Yöntemleri, Gizli Ağ Keşfi, Pasif Trafik Tespiti, Uzak Kök Güvenlik Açığı, Yetki Yükseltme Saldırısı, Host Kimliği İçin DNS Kötüye Kullanma Konusu ve IPv6 Güvenlik Açıkları konularında çok özel eğitimler verildi.Programda üstün başarı gösteren siber güvenlik uzmanları geçtiğimiz iki yılda olduğu gibi Turkcell'in Siber Güvenlik Merkezi'nde istihdam edilecek.