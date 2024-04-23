ÇYDD, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açıklama yaptı - Son Dakika
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ÇYDD, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açıklama yaptı

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türk ulusunun desteği ile laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için çocukların laik ve bilimsel eğitim hakkını savunmaya devam edeceklerini açıkladı.

23.04.2024 12:30
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(İSTANBUL) - Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan Türk ulusunun desteği ile laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" açıklamasını yaptı.

ÇYDD, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. ÇYDD'nin açıklaması şöyle:

"Büyük Önder'imiz Atatürk'ün belirttiği gibi özgürlüğün, eşitliğin ve adaletin dayanağı ulusal egemenliğimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türk Ulusu, 104 yıl önce seçtiği yöneticiler aracılığı ile yönetilmeye başladı, TBMM'nin açılışı ile egemenlik, padişah ve saltanat soyundan halka geçmiş oldu. Türk ulusunu, ulusal bağımsızlık düşüncesiyle yeniden ayağa kaldıran ve kurtuluş mücadelesine yön veren Atatürk; 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u işgal altına alan İtilaf Devletleri'ne karşı devletin geleceğini şekillendirecek bir karar verdi ve 19 Mart 1920'de yayımlanan genelgeyle Anadolu'nun kalbi Ankara'da 'olağanüstü yetkili bir Meclis'in toplanacağı' duyurdu. 23 Nisan 1920 tarihinde, Ankara'da gerçekleşen törenle ulusal mücadelenin meşruluk kaynağı Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve 624 yıllık Osmanlı saltanatı sona erdirilerek egemenlik halk adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. 'Türk ulusunu tam bağımsızlığa ulaştırma' sorumluluğunu omuzlarında taşıyan meclisimiz ile birlikte 23 Nisan 1920'de Türk halkı egemenliğini ilan etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, umut ateşinin yandığı ve Türk ulusunun kalbinin attığı yer; dünyada bir ulusun kurtuluş savaşını yöneten ilk meclistir. Meclisimiz, saltanata ve düşman işgaline karşı direnişin merkezi, ulusal gücün ve cesaretin simgesidir. Ulus iradesi ve azmiyle birlikte sürdürülen bağımsızlık mücadelesinde ülkemizi ulusal egemenliğe kavuşturan, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran ve bu yolculukta yaptığı devrimler ile laik ve demokratik toplum düzenini sağlayan Büyük Atatürk'e bağlılığımızı ve minnetimizi yineliyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda hak, özgürlük ve bağımsızlığımız için canları pahasına savaşan kahraman komutanlarımızı, gazilerimizi ve tüm şehitlerimizi de saygıyla anıyoruz. Bir asırlık Cumhuriyetimizin getirdiği; hak, özgürlük ve yenilikler olmak üzere tüm hak ve kazanımlarımızı onlara borçluyuz.

Ulusal egemenliğimizin ilan edildiği bu özel günü, 23 Nisan 1929 tarihinde tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden Atatürk, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini her zaman çocukların gözlerinde görmüştür. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği olarak bizler de bugün, bir asırdır koruduğumuz Cumhuriyetimizin ve değerlerinin ışığında geleceğe umutla bakarak çocuklarımızın hayallerine ortak oluyoruz. Çok iyi biliyoruz ki içimizde umudu yetiştiren de geleceğe umut yetiştiren de her zaman çocuklarımız olacaklar.  Egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi olan Türk ulusunun desteği ile laik, demokratik ve çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti için geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın laik ve bilimsel eğitim hakkının savunucusu olmaya devam edeceğiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun!"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel ÇYDD, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için açıklama yaptı - Son Dakika

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