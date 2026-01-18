D-100'de Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı - Son Dakika
D-100'de Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı

D-100\'de Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı
18.01.2026 09:34
Bolu Dağı'nda D-100 kara yolunda kar yağışı sürüyor. Ekipler yol açıkladı, sürücüler uyarıldı.

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı görülüyor.

Ankara ile İstanbul arasında önemli geçiş güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı, yoğun şekilde sürüyor.

Yolun ulaşıma kapanmaması için kara yolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Bölgede görev yapan trafik ekipleri ise sürücüleri kış lastiği olmayan araçlarla yola çıkmamaları, araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyarıyor.

Ekipler ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle yakın takip, aşırı hız ve hatalı sollama yapmamaya yönelik sürücüleri ikaz ediyor.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Güvenlik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel D-100'de Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı - Son Dakika

SON DAKİKA: D-100'de Kar Yağışı: Sürücülere Uyarı - Son Dakika
