Son Dakika Haberleri: D-100 Karayolunda bariyerlerde asılı kalan otomobilde sıkıştı
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D-100 Karayolunda bariyerlerde asılı kalan otomobilde sıkıştı

25 dakika önce

100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

D-100 Karayolunda bariyerlerde asılı kalan otomobilde sıkıştı, System.String[]
D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla atarak bariyerlerde asılı kalan araçta sıkışan şahıs itfaiye tarafından yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası çıkarılarak hastaneye gönderildi.

Feci kaza, D-100 karayolu Tuzla mevkiinde bu akşam saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Duran kullandığı 41 UZ 820 plakalı aracının hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarparak adeta şaha kalktı. Bariyerlerde asılı kalan otomobilin şoförü Duran ambulansla hastaneye gönderilirken, yolcu bölümünde buluna Akın Irmak araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri aracın alt kısmını kesti. Bu sırada sağlık görevlileri araç içinde yaralı şahsa müdahale etti. Akın Irmak 45 dakikalık çalışmanın ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye gönderildi. Kaza nedeniyle karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:35 Kaynak: İHA
Tuzla, İtfaiye, 3. Sayfa
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