Son Dakika Haberleri: Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı

Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı

1 saat önce

Dacia, nisan ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.

Dacia'dan Günlük 39,90 TL'den Başlayan Ödeme Fırsatı, System.String[]
Dacia, nisan ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri sunuyor.


Dacia açıklamasına göre, nisan ayı kampanyası kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49,90 TL ve Duster 59,90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Kampanyada bir yıl uzatılmış garanti hakkının yanı sıra Dacia Kasko'da anında bin TL indirim imkanı yer alıyor.

Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler yüzde 1,79 faiz oranından faydalanıyor.


Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 40 bin TL kredi, 12 aya varan vade seçenekleri için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:59 Kaynak: AA

Ekonomi
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