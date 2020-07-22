DAGC Başkanı Özsoy'dan Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümünü mesajı - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Erzurum Kongresi'nin 101. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özsoy, mesajında, Erzurum Kongresi'nin Cumhuriyetin temellerinin atıldığı kongre olduğunu belirtti.

Kongrenin aynı zamanda Milli Mücadele meşalesinin yakıldığı kongre olduğuna işaret eden Özsoy, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal'i 3 Temmuz 1919'da karşılayarak şehirlerinde konuk eden Erzurumlular, vatanın kurtuluşu yolunda 23 Temmuz günü Mustafa Kemal başkanlığında büyük katılımlı kongre toplayarak Cumhuriyetin kurulmasına temel oluşturacak kararlara imza attılar. O gün tüm dünyaya milli iradenin her türlü gücün üzerinde olduğu, tartışılmayacağı ve her şart altında sahiplenileceği ilan edildi. Kongrenin 101. yılını büyük bir gururla kutladığımız bugünde millet iradesine sahip çıkmanın ve Cumhuriyeti kuran şehir olmanın onurunu yaşıyoruz."