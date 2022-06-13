Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti! - Son Dakika
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Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!

13.06.2022 15:32
Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!

Sivas'ın Hafik ilçesine 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan çoban Ahmet Ünal'ın üzerine yıldırım düştü. Ünal ve yanındaki 6 keçisi hayatını kaybetti.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal'a ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

6 KEÇİSİ DE TELEF OLDU

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!
Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!
YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ahmet Ünal, Hisarcık, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti! - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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