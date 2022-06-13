Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ünal'ın cenazesi, Hafik İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı. Ünal'ın 6 keçisi de yıldırım isabet etmesi sonucu telef oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat köyü Ünal'ın Tepesi mevkisinde keçilerini otlatan 72 yaşındaki Ahmet Ünal 'a ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Ahmet Ünal, Hisarcık, Hafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti! - Son Dakika

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