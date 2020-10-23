Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor - Son Dakika

Dağlık Karabağ'daki çatışmada şehit düşen Albay Şükür Hemidov: Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmam gerekiyor
23.10.2020 19:46
Dağlık Karabağ'ın güney cephesinde yer alan Gubadlı'daki çatışmada şehit düşen Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov'un bir sene önce verdiği demeç ortaya çıktı. Hemidov, verdiği demeçte "Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmak ve ona göre yaşamak lazımdır" dedi
Azerbaycan ordusu, yaklaşık 30 yıldır işgal altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda ilerleyişini sürdürürken, Dağlık Karabağ bölgesinin güney cephesinde yer alan Gubadlı cephesindeki çatışmadan acı haber geldi. Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov, Ermenistan ordusunun saldırısında şehit oldu. Hemidov'un şehit düştüğü haberi ülkeyi yasa boğarken, kahraman albayın bir yıl önce verdiği demeç ortaya çıktı.
"MİLLİ KAHRAMAN İSMİNE LAYIK OLMAM GEREKİYOR"
Şehit düşen Albay Şükür Hemidov, geçen yıl verdiği demeçte, "Milli Kahraman ismini almaktan öte, o ada layık olmak ve ona göre yaşamak lazımdır" ifadelerini kullandı. Ermenistan'ın Güney cephesi düştü, Azerbaycan milli kahramanı Albay Şükür Hemidov cephede şehit oldu
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