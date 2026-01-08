Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor

21 yaşındaki Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu. Genç isim, dini hayatı seçmesinin ardından artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.

KARİYERİNİ BIRAKTI, DİNİ HAYATI SEÇTİ

Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanınan Cardoso'nun bu kararı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "hayatının yönünü tamamen değiştirdiği" yorumunu yaptı.

YENİ KİMLİĞİYLE TANINIYOR

Cardoso'nun rahibe olduktan sonra Rahibe Eva adıyla yoluna devam edeceği belirtilirken, bu ani dönüşüm kamuoyunda şaşkınlık yarattı.