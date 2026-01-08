Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor - Son Dakika
Yaşam

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor

Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor
08.01.2026 10:25
Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, 21 yaşında modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu. Genç isim, artık ''Rahibe Eva'' adıyla anılıyor.

KARİYERİNİ BIRAKTI, DİNİ HAYATI SEÇTİ

Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanınan Cardoso'nun bu kararı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "hayatının yönünü tamamen değiştirdiği" yorumunu yaptı.

YENİ KİMLİĞİYLE TANINIYOR

Cardoso'nun rahibe olduktan sonra Rahibe Eva adıyla yoluna devam edeceği belirtilirken, bu ani dönüşüm kamuoyunda şaşkınlık yarattı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • hüseyin kılıçparlar hüseyin kılıçparlar:
    porno filmi çekecektir. 0 3 Yanıtla
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    cennete bir talihli daha 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
