Daha 21 yaşında! Gerçek kimliğini öğrenenler büyük şaşkınlık yaşıyor

21 yaşındaki Brezilyalı model ve güzellik kraliçesi Kamila Rodrigues Cardoso, modellik kariyerini bırakarak rahibe oldu. Genç isim, dini hayatı seçmesinin ardından artık "Rahibe Eva" adıyla anılıyor.
Modellik ve güzellik yarışmalarıyla tanınan Cardoso'nun bu kararı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken birçok kişi "hayatının yönünü tamamen değiştirdiği" yorumunu yaptı.
Cardoso'nun rahibe olduktan sonra Rahibe Eva adıyla yoluna devam edeceği belirtilirken, bu ani dönüşüm kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
