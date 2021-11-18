Daha önce yapmış olmayı dileyeceğiniz 20 basit iPhone 13 ayar değişikliği - Son Dakika

Bu yılki iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max ile Apple'ın iPhone serisi artık kompakt iPhone SE'den daha büyük iPhone 13 Pro Max'e kadar boyut ve fiyat olarak sekiz cihaz içeriyor. (iPhone SE 3 ve iPhone 14'ün de yakında Apple'ın büyüyen akıllı telefon koleksiyonuna katılacağı söyleniyor.) iPhone'lar arasında donanım farklılıkları olsa da her model genellikle aynı yazılım üzerinde çalışıyor. Hangi sürüme sahip olursanız olun, iPhone'unuzun sizin için en iyi şekilde çalışmasını sağlamak için ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Şu anda Apple'dan satın alabileceğiniz tüm iPhone'lar, FaceTime, Safari ve diğer birçok yeni özellikte iyileştirmelerle dolu iOS 15'i çalıştırıyor. iOS 15'teki yeni ayar seçeneklerinin yanı sıra, bir süredir gözden kaçırmış olabileceğiniz birçok özellik var. Aşağıda, iPhone'unuzu daha da iyi hale getirecek bir dizi ayarı değiştirme adımlarını göstereceğiz.

Daha fazlası için, yeni iPhone'unuzu nasıl kuracağınız ve eski iPhone'unuzdaki verilerinizi nasıl aktaracağınız aşağıda açıklanmıştır. Ayrıca, bu iOS 15 numarası size ücretsiz olarak daha fazla iCloud saklama alanı sağlar.

1. Tam ekran gelen arama uyarılarını geri getirin

Geçen yılki iOS 14 güncellemesinden önce, iPhone'unuzun kilidi açıldığında ve kullanıldığında, gelen arama ekranı tüm ekranınızı ele geçiriyordu. Rahatsız edici, ama aynı zamanda işe de yarıyordu.

Bununla birlikte, iOS 14'ten başlayarak, Apple, gelen arama istemini daha çok tipik bir uyarı gibi görünecek şekilde değiştirdi. Yani, telefonunuzu kullanırken ekranın üst kısmına yakın bir yerde görünen küçük bir bildirim.

Daha dikkat çekici tam ekran uyarıları geri almak için Ayarlar > Telefon > Gelen Çağrılar'a gidin ve Tam Ekran'a dokunun.

2. Siri'nin sesini değiştirin

Siri, iOS 14.5 bu yılın başlarında piyasaya çıktığında iki yeni ses kazandı. ve şimdiye kadar ilk kez, Siri artık varsayılan olarak bir kadın sesine sahip değil. Bunun yerine, ilk kez yeni bir cihaz kurduğunuzda, hangi Siri sesini kullanmak istediğiniz sorulacak. Seçiminizi yaptıktan sonra Apple, Apple Kimliğinize bağlı tüm cihazlarda Siri'nin sesini değiştirir. Oldukça hoş.

Ayarlar > Siri ve Arama > Siri Sesi'ne giderek ses seçeneklerini kontrol edebilirsiniz.

3. İstemediğiniz veya sahip olmadığınız 5G kapsamını kapatın

Apple, 5G telefonlarına (iPhone 12 ve iPhone 13 hatları) özgü, nasıl olduğunuza bağlı olarak hiçbir şey bilmenize veya birşey yapmanıza gerek kalmadan otomatik olarak 4G LTE ve 5G ağları arasında geçiş yapacak bir Akıllı Veri özelliği sunar. Otomatik anahtar, pil ömrünü iyileştirme çabasının bir parçasıdır. Ancak, iPhone'unuzun pilinin eskisinden daha hızlı tükendiğini görebilirsiniz. Daha yüksek 5G hızları için pil ömründen ödün vermek istemiyorsanız, kapatın. 5G'yi istediğiniz zaman veya bölgenizdeki hizmet iyileştiğinde her zaman yeniden açabilirsiniz.

iPhone 12 veya iPhone 13'ünüzde 5G'yi kapatmak ve 5G kapsama alanınız olsa bile her zaman 4G LTE kullanmaya zorlamak için Ayarlar uygulamasını açın, ardından Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Ses ve Veri'ye gidin ve LTE'ye dokunun.

Alternatif olarak, iPhone'unuzun mevcut olduğunda yalnızca 5G bağlantısı kullanmasını istiyorsanız, 5G Açık'ı seçebilirsiniz.

4. 5G bağlantısında ne kadar veri kullanılacağına ince ayar yapın

5G performansından memnunsanız, kontrol etmeniz gereken ağla ilgili bir ayar burada. Ayarlar > Hücresel > Hücresel Veri Seçenekleri > Veri Modu'na gidin ve burada üç farklı seçenek bulacaksınız: 5G, Standart ve Düşük Veri Modunda daha fazla veriye izin ver.

Üç farklı ayarın altında kısa açıklamalar olsa da, ilk seçenek için tam bir resim çizmezler. Bir Apple destek belgesine göre, 5G'de daha fazla veriye izin vermek size yüksek kaliteli video ve FaceTime aramaları sunacak ve aynı zamanda telefonunuzun yazılım güncellemelerini indirebileceği, yüksek tanımlı Apple TV ve Apple Music içeriği aktarabileceği ve üçüncü kişilere izin verebileceği anlamına geliyor. parti geliştiricilerin de kendi uygulamalarını geliştirmeleri.

Bu sayfadaki varsayılan ayar, operatörünüze ve veri planınıza bağlı olacaktır, bu nedenle iPhone'unuzu kontrol etmek ve tercihinize göre ayarlandığından emin olmak iyi bir fikirdir.

5. Yüz maskesi takarken telefonunuzun kilidini açın

Apple'ın Face ID teknolojisine sahip bir iPhone kullanırken halka açık yerlerde yüz kapatma takmanın sinir bozucu yönlerinden biri, telefonun kilidini açamamak olmuştur. Yüzünüzün yarısı kapalı olduğu için Face ID çalışmıyor. ve telefonunuzun kilidini açmak için şifrenizi girmek işe yarıyor ama o kadar da kullanışlı değil.

Neyse ki artık, bir Apple Watch'ınız olduğu sürece, yüzünüz kapalıyken iPhone'unuzun kilidini açmayı çok kolaylaştıran bir yüz kilidi açma özelliğini açma seçeneğiniz var.

Her iki cihaz da güncellendiğinde, iPhone'unuzdaki Ayarlar uygulamasını açın ve ardından Yüz Kimliği ve Parola seçeneğini açın. iPhone'unuza bağlı tüm saatler için özelliği açabileceğiniz Apple Watch ile Kilidi Aç bölümünü bulana kadar aşağı kaydırın. Oldukça harika.

6. Safari'deki adres çubuğunu orijinal yerine geri taşıyın

Apple, Safari'deki adres çubuğunu iOS 15'te varsayılan olarak ekranın altına taşıdı. Klavyeye ve genellikle başparmaklarınızı yerleştirdiğiniz yere daha yakın olduğundan, bu teorik olarak daha doğal hissettirmelidir. Ancak, birçok kişi, dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi, URL çubuğunu ekranın üst kısmına yakın bir yerde görmeye alıştığından, rahatsız edici olabilir.

Bunu Ayarlar'ı açıp Safari'ye dokunarak ve Sekmeler alt başlığı altındaki Tek Sekme seçeneğini seçerek değiştirebilirsiniz.

7. Bir bildirim özeti ile uyarılarınızı düzenleyin

Apple, Bildirim Özeti özelliğinden başlayarak iOS 15'te bildirimlerinizi yönetmenize yardımcı olmak istiyor. Bildirimlerin ana ekranınızda birikmesine izin vermek yerine, acil olmayan uyarıları günün belirli bir saatinde bir paket halinde gelecek şekilde planlayabilirsiniz. Çağrılar, doğrudan mesajlar ve zamana duyarlı diğer uyarılar gibi önemli bildirimler (örneğin, Uber veya Lyft yolculuğunuzun durumu gibi) hemen görünmeye devam edecektir.

Bunu denemek için Ayarlar'ı açın, Bildirimler'e basın ve Zamanlanmış Özet'e dokunun.

8. iPhone'unuz kilitliyken kullanabileceğiniz özellikleri özelleştirin

Telefonunuz kilitliyken bile bazı bilgileri elinizin altında bulundurmanız gerekebileceği zamanlar vardır. Bu nedenle Apple, cihazınızın kilidini açmanıza gerek kalmadan bazı özellikleri etkinleştirmenize izin verir. Bunlar, diğerleri arasında bildirim merkezi, Kontrol Merkezi, mesajlara cevap verme yeteneği ve Cüzdan uygulamasını içerir.

Ayarlar menüsünü başlatarak kilit ekranında erişmek istediğiniz özellikleri özelleştirin, Yüz Kimliği ve Parola'ya dokunun ve istendiğinde parolanızı girin. Kilitliyken Erişime İzin Ver bölümünü görene kadar aşağı kaydırın ve kaydırıcıları tercihlerinize göre değiştirin.

9. Favori e-posta uygulamanızı veya web tarayıcınızı varsayılan olarak ayarlayın

Uzun zaman oldu, ancak geçen yılki iOS 14 güncellemesi sonunda kendi varsayılan uygulamalarınızı seçme olanağı sağladı - en azından e-posta ve web'de gezinme için. Bu, bir e-posta göndermek için bir bağlantıya veya bir düğmeye dokunduğunuzda, iPhone'unuzun Safari veya Mail yerine seçtiğiniz web tarayıcısını veya e-posta sağlayıcısını otomatik olarak başlatacağı anlamına gelir.

Başlamak için Ayarlar menüsünü açın ve varsayılan olarak ayarlamak istediğiniz uygulamayı seçin (ör. Google Chrome, Outlook vb.). Ardından, Varsayılan Posta Uygulaması veya Varsayılan Tarayıcı Uygulaması yazan bir düğme görmelisiniz. Bu seçeneğe dokunun ve Safari veya Mail yerine seçtiğiniz uygulamayı seçin.

10. Kilit ekranınızda tam bildirimleri gösterin

Apple'ın Face ID teknolojisini ilk kez deneyimlediğinizde, kilit ekranında yeni uyarı ve bildirimlerin içeriğini göremediğinizi fark edeceksiniz. Örneğin, size kısa mesajı kimin gönderdiğini ve ne yazdığını görmek yerine, yalnızca genel bir Mesajlar uyarısı görürsünüz.

Varsayılan olarak, Apple'ın Face ID teknolojisine sahip tüm iPhone'lar, siz telefonunuzu alıp ona bakarak kilidini açana kadar bir uyarının içeriğini gizleyecektir. Bu, benim daha çok hoşuma giden bir gizlilik özelliği ama aynı zamanda nasıl sinir bozucu olabileceğini de anlıyorum (ve hem okuyuculardan hem de aile üyelerinden birkaç şikayet duydum).

Ayarlar > Bildirimler > Önizlemeleri Göster'e gidip Her Zaman'ı seçerek bildirimlerin kilit ekranınızda nasıl görüneceğini değiştirebilirsiniz. Bunun tersine, bildirimlerinizin içeriğini kilit ekranında her zaman gizli tutmak istiyorsanız Hiçbir Zaman'ı seçebilirsiniz.

11. Bu kamera özelliğini kapatmak isteyebilirsiniz... şimdilik

iPhone 12 ve iPhone 13 serisindeki telefonlar, Dolby Vision ile HDR - veya yüksek dinamik aralık - video kaydedebilir. Tüm bu jargon, videolarınızın daha doğru renkler ve iyileştirilmiş kontrast ile daha parlak olacağı anlamına gelir. Kulağa harika geliyor, değil mi? Ancak bir sorun var - her uygulama veya hizmet HDR videoyla çalışmayacak.

Geliştiricilerin HDR videoyu kabul etmek için uygulamalarını güncellemeleri gerekecek, ancak o zaman bile videoyu görüntüleyen kişinin HDR farkını görebilmesi için yetenekli bir cihaza ihtiyacı olacak. iPhone 8 veya daha yenisi, 2020 iPad Air, ikinci nesil iPad Pro ve bazı Mac'ler.

Peki ne yapabilirsin? Birkaç seçeneğiniz var:

Ayarlar > Kamera > Video kaydet seçeneğine giderek HDR videoyu kapatabilir ve HDR Video'nun yanındaki anahtarı Kapalı konumuna getirebilirsiniz. İleride, tüm videolar standart dinamik aralıkta çekilecek ve onu paylaşma veya düzenleme konusunda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız.

HDR Video'yu açık bırakın, ancak videoyu örneğin Facebook ile paylaşmak istediğinizde, Facebook uygulamasına girip oraya yüklemek yerine Fotoğraflar uygulamasını kullanın. Fotoğraflar uygulamasını kullanarak iPhone'unuz videoyu otomatik olarak SDR'ye dönüştürecek ve yükleyecektir. Videoyu başka bir iPhone kullanıcısına gönderdiğinizde Apple, iPhone, iPad veya Mac'lerinin HDR Dolby Vision ile uyumlu olup olmadığını algılar. Değilse, Apple videoyu otomatik olarak dönüştürür.

HDR Video'yu açık bırakırsanız ve videonuzu düzenlemeniz gerekiyorsa Apple'ın iMovie uygulamasını veya iPhone'unuzda yerleşik olarak bulunan Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz. Gerekirse videoyu SDR olarak dışa aktarmak için iMovie'yi bile kullanabilirsiniz.

12. Ana ekran uygulama karmaşasından kaçının

2020'de iOS 14'ün piyasaya sürülmesiyle, iPhone kullanıcıları ana ekranlarının nasıl göründüğü üzerinde her zamankinden daha fazla seçeneğe ve kontrole sahip olacak. Örneğin Uygulama Kitaplığı, uygulamaları silmeden ana ekranınızdan kaldırmanıza olanak tanıyan bir uygulama çekmecesi görevi görür. Hatta farklı uygulama simgeleri ve widget'larla telefonunuzun görünümünü tamamen özelleştirebilirsiniz - Android'e çok benzer ve bunda yanlış bir şey yok.

Minimal görünümden hoşlanıyorsanız, bir uygulamayı her indirdiğinizde yeni yüklenen uygulamaların otomatik olarak ana ekranınıza yerleştirilmediğinden emin olmak istersiniz. veya diğer taraftan, yeni uygulamaların doğrudan bir veya iki gün sonra varlığını unutacağınızdan emin olduğunuz Uygulama Kitaplığı'na gitmesini istemiyorsanız, Ayarlar > Ana Ekran'a gidin ve Ana Ekrana Ekle'yi seçin. Yalnızca Ekran veya Uygulama Kitaplığı.

13. Süslü duvar kağıtları kullanın

Yapmanız gereken başka bir ana ekran ayarı, duvar kağıdınızı veya arka planınızı içerir. Apple, son güncellemelerde oldukça havalı bir bükülme ile kendine ait bazı yeni duvar kağıtları ekledi.

iPhone'unuzda Ayarlar uygulamasını açın ve listeden Duvar Kağıdı'nı seçin. Duvar kağıdınızın iki küçük resim önizlemesinin altındaki "Karanlık Görünüm Duvar Kağıdını Karartıyor" etiketli anahtarın açık olduğundan emin olun. Şimdi, Yeni bir duvar kağıdı seç'e dokunun ve Fotoğraflar veya Canlı'yı seçin. Her duvar kağıdının altındaki daireyi görüyor musunuz? Yarı siyah, yarı beyaz.

Bu daire, duvar kağıdının açık ve koyu mod versiyonuna sahip olduğu ve telefonunuzun sistem durumuna göre otomatik olarak değişeceği anlamına gelir.

Karanlık ve aydınlık mod size göre değilse, canlı duvar kağıtlarını arka planınız olarak da ayarlayabilirsiniz.

14. Karanlık modu açın. pişman olmazsınız

Karanlık moddan bahsetmişken, ekranınızın parlaklığını tekrar tekrar ayarlamak zorunda kalmak istemiyorsanız, telefonunuzun pil ömründen tasarruf sağladığı kanıtlanmış özel karanlık modunu kullanabilirsiniz. Karanlık mod, uygulamalardaki tüm beyaz arka planları, çoğu zaman siyah bir arka plana dönüştürür. Buna karşılık, koyu renkler sayesinde telefonunuz pil gücünden tasarruf edebilir.

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık'a giderek ve ekranın üst kısmındaki Koyu seçeneğini seçerek açın.

Apple'ın uygulamaları otomatik olarak koyu renk düzenine geçecek ve çoğu üçüncü taraf uygulaması da bu özelliği benimsemiştir.

15. Bildirimlerinizi yönetmek için Odak'ı açın

Her gün çok sayıda bildirim alıyoruz, ancak bunların hepsi her zaman alakalı değil. iOS 15 ile Apple, buna Odak Modu adı verilen yeni bir özellik sundu. Bunu bir tür belirli koşullara uyarlanmış özel Rahatsız Etmeyin modu olarak düşünün.

Bu, daha az alakalı uyarıları engellerken hiçbir şeyi kaçırmamanız için önemli kişilerden ve uygulamalardan gelen bildirimlerin gelmesini sağlar. Belirli koşullar için farklı Odak modları ayarlayabilirsiniz. Apple şu anda Rahatsız Etmeyin, kişisel, uyku, iş, sürüş, fitness, oyun, dikkat ve okuma için seçenekler sunuyor, ancak kendi özel modunuzu da oluşturabilirsiniz. Odak modlarını, gerektiğinde otomatik olarak açılacak şekilde programlayabilir ve diğerlerinin bildirimlerinizin ne zaman sessize alındığını bilmesi için uygulamalarda bir durum görüntüleyebilirsiniz.

Başlamak için Ayarlar menüsünü açın, Odaklan'a dokunun ve bildirim tercihlerinizi ayarlamak için mevcut seçeneklerden birini seçin. Yeni bir Odak eklemek için sağ üst köşedeki artı (+) sembolüne dokunun.

16. Ekran metninin okunmasını kolaylaştırın

iPhone'unuzun ekranına birkaç dokunuşla, okumayı kolaylaştırmak için yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ayarlar'ı açın ve yazı tipi boyutundan memnun kalana kadar kaydırıcıyı kullanabileceğiniz Ekran ve Parlaklık > Metin Boyutu'na gidin.

Biraz daha fazla etki için Kalın Metni açabilirsiniz (Metin Boyutu düğmesinin hemen altındadır).

17. Face ID'ye alternatif bir görünüm ekleyin

Apple'ın yüz tanıma özelliği olan Face ID, her taramada sürekli olarak yüzünüzün farklı yönlerini öğrenir ve yeniden öğrenir. Face ID'nin sizi sürekli olarak tanımasını sağlamakta zorlanıyorsanız, Alternatif Görünüm seçeneğini deneyin.

Ayarlar > Yüz Kimliği ve Parola'ya gidin > PIN'inizi girin > Alternatif Bir Görünüm Ayarlayın ve yüzünüzü yeniden kaydetme işlemini gerçekleştirin.

18. Daha uzun pil ömrü için otomatik parlaklığı devre dışı bırakın

iPhone'unuzun ekran parlaklık seviyesinin pil ömrü üzerinde büyük etkisi olabilir. Varsayılan olarak iOS, ortam sensörünün algıladığı ışık miktarına göre ekranın parlaklığını otomatik olarak ayarlar. Ancak, tam kontrolü ele almak istiyorsanız, otomatik parlaklığı devre dışı bırakabilirsiniz, yani parlaklık seviyesini ne ayarlarsanız ayarlayın, siz tekrar ayarlayana kadar orada kalacaktır.

Ayarlar > Erişilebilirlik > Ekran ve Metin Boyutu'nu açın ve sayfanın altında Otomatik Parlaklığı kapatmak için bir anahtar bulacaksınız.

Artık, ekranınızı ne zaman ayarlamak isterseniz, bunu, ana sayfa düğmesi olan bir cihazda ekranın altından yukarı doğru hızlıca kaydırarak veya daha yeni iPhone'larda sağ üst köşeden aşağı kaydırarak Kontrol Merkezi'ni açarak yapabilirsiniz.

19. Gizlilik ayarlarınızı önceliklendirin

Bir telefonu ve tüm uygulamalarınızı ilk kurduğunuzda, konumunuzu izlemekten Apple Sağlık bilgilerinize veya film rulonuza kadar çeşitli kişisel bilgilere erişmek için izin isteyen istemlerle bombardımana tutulursunuz. Uygulamayı kullanabilmek için her şeyi onaylama alışkanlığı edinmek çok kolay, ancak birkaç dakikanızı ayırın ve gizlilik ayarlarınızı gözden geçirin ve her uygulamanın neyi görüp göremeyeceğini kendinize göre ayarlayın. İki hızlı adımda süreç boyunca size yol gösteriyoruz.

20. Kontrol Merkezi, her şeyi bir dokunuşla ve hızlıca kaydırarak uzaklaştırır

Kontrol Merkezi, şarkıları hızlı bir şekilde değiştirmek, uçak modunu açmak, Wi-Fi'ye bağlanmak veya bir zamanlayıcı başlatmak için uygun bir yerdir, ancak bundan çok daha fazlası var. El fenerinizi hızlıca açabilir, bir zamanlayıcıyı kontrol edebilir veya hızlıca kaydırıp dokunarak ekranınızı kaydetmeye başlayabilirsiniz.

Ayarlar > Kontrol Merkezi'ni açarak Kontrol Merkezi'nde hangi uygulamaların ve özelliklerin kullanılabileceğini özelleştirin. Kırmızı eksi düğmesine dokunarak bir seçeneği kaldırın veya yeşil ekleme düğmesini seçerek bir seçenek ekleyin. Ekranın sağ tarafındaki üç çizgili simgeyi kullanarak özellikleri yukarı veya aşağı sürükleyin.

Şahsen, Cüzdan uygulamasına hızlı erişmeyi, düşük güç modunu açmayı ve karanlık modu değiştirmeyi seviyorum.

Hatırlatma olarak, 2020 iPhone SE gibi ana sayfa düğmeli bir iPhone'unuz varsa, Kontrol Merkezi'ni açmak için ekranın altından yukarı kaydırabilirsiniz. iPhone X, XS veya 12 gibi Face ID'ye sahip bir iPhone'unuz varsa, pil simgesinin bulunduğu ekranın sağ üst köşesinden aşağı kaydırmanız gerekir.

Ayarlarınıza ince ayar yapıldığında ve iPhone'unuz her zamankinden daha iyi çalışırken, iOS 15'in sunduğu en iyi özelliklere alışmaya hazırlanın.