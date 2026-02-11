Dakar'da Öğrenci Ölümü Protestoları

Senegal'in başkenti Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) düzenlenen öğrenci protestolarında bir öğrencinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, sorumluların cezalandırılacağını açıkladı.

UCAD'da burslarını alamayan öğrencilerin başlattığı protestolarda bir öğrencinin polis müdahalesi sonucu ölmesinin ardından, bazı hükümet üyeleri kameraların karşısına geçti.

İçişleri Bakanı Bamba Cisse, kampüste yaşanan olaylarda provokasyon ihtimaline işaret ederek bu konuda önceden istihbarat aldıklarını söyledi.

Cisse, bazı öğrencilerin olayın yaşandığı günün sabahında, kampüsteki yüzde 90'ı devlet tarafından sübvanse edilen restorana zarar vermeye başladığını kaydetti.

Bu noktada güvenlik güçlerinin kampüste konuşlandırılmasının elzem olduğuna dikkati çeken Cisse, kampüste karşılıklı şiddet olaylarının yaşandığını doğruladı.

Cisse, devletin meşru güç kullanma yetkisine sahip olduğunun altını çizdi ancak bu gücün, orantılı olması gerektiği eleştirisinde bulundu.

Yaşananları tasvip etmediğini belirten ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini veren Cisse, olayın sorumlularının adalet önünde hesap vereceğini vurguladı.

Yükseköğretim Bakanı Daouda Ngom da akademik yılın başından bu yana öğrenci burslarının düzenli ödendiğini, devletin öğrencilere burs borcunun olmadığını söyledi.

Ngom, bursların her ayın 5'inde düzenli ödendiğine dikkati çekerek öğrencilerle yönetim arasında yanlış anlaşılma olduğunu kaydetti.

UCAD'da yaşanan olaylar nedeniyle öğrenci yurtları boşaltıldı, eğitime ikinci bir emre kadar ara verildi.

Üniversitede burslarını alamayan öğrencilerin başlattığı protestolarda, Diş Hekimliği Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Abdoulaye Ba, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu kampüs içinde hayatını kaybetmişti.