Dakar Rallisi'nde 7. Etap Kazananları Belli Oldu

11.01.2026 19:16
7. etapta otomobilde Mattias Ekström, motosiklette Luciano Benavides birinci oldu. Yarış sürüyor.

2026 Dakar Rallisi'nin 7. etabını, otomobil kategorisinde İsveçli Mattias Ekström, motosiklet sınıfında ise Arjantinli Luciano Benavides ilk sırada tamamladı.

Suudi Arabistan'daki 48. Dakar Rallisi'nin 7. etabı, Riyad ile Wadi Ad-Dawasir arasındaki 462 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 44 dakika 22 saniyelik derecesiyle Ford Racing takımının pilotu Mattias Ekström elde etti.

Portekizli sürücü Joao Ferreira (Toyota Gazoo Racing), İsveçli pilotun 4 dakika 27 saniye arkasında ikinci, ABD'li sürücü Mitch Guthrie (Ford Racing) ise liderin 4 dakika 55 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Katarlı Nasser Al-Attiyah, genel klasmanda 28 saat, 10 dakika ve 15 saniyelik derecesiyle zirvede yer aldı.

Motosiklette kazanan Luciano Benavides

Motosiklet kategorisinde Red Bull Ktm Factory Racing takımından Arjantinli sürücü Luciano Benavides, 4 saat 56 saniye ile bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Benavides'i, 4 dakika 47 saniye sonra bitişe gelen İspanyol yarışçı Edgar Canet (Red Bull Ktm Factory Racing) ile 4 dakika 57 saniye geriden gelen Fransız sürücü Adrien Van Beveren (Monster Energy Honda Hrc) takip etti.

Genel klasmanda Red Bull Ktm Factory Racing takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Sanders, 28 saat, 47 dakika ve 31 saniye ile zirvede yerini aldı.

Dakar Rallisi'nin 8. etabı, yarın Wadi ad-Dawasir'deki 481 kilometrelik parkurda düzenlenecek.

Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde üst üste 7. kez gerçekleştirilen 13 etaplık Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Yanbu kentinde son bulacak.

Kaynak: AA

