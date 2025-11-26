Dakka'da yangın: 1500 ev kül oldu - Son Dakika
Dakka'da yangın: 1500 ev kül oldu

Dakka\'da yangın: 1500 ev kül oldu
26.11.2025 10:25  Güncelleme: 13:33
Dakka\'da yangın: 1500 ev kül oldu
Bangladeş'in başkenti Dakka'daki Korail Mahallesi'nde meydana gelen yangında yaklaşık 1500 ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangına müdahale etmekte zorlanan itfaiye ekipleri, yangının hızla yayıldığını bildirdi.

Bangladeş'in başkenti Dakka'nın Korail Mahallesi'nde meydana gelen yangında, yaklaşık 1500 ev kül oldu. Yerel basında yer alan haberlere göre, itfaiye yetkilileri yangına ilişkin açıklamada bulundu. Yetkililer, Korail Mahallesi'nde beş saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında yaklaşık 1500 evin kullanılamaz hale geldiğini açıkladı.

EVLERİN BİTİŞİK OLMASI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARINI ZORLAŞTIRDI

Yangının çıktığı mahallede evlerin bitişik olmasından dolayı ulaşımın zor olduğunu vurgulayan yetkililer, bu sebeple ekipler geldiğinde, yangının çoktan ileri boyuta ulaştığını ifade etti.

Kaynak: AA

