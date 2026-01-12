Dalaman'da Doğal Şelale Oluştu

(MUĞLA) - Muğla'nın Dalaman ilçesine bağlı kırsal Elcik Mahallesi'nde, sağanak yağış sonrası yaklaşık 100 metrelik şelale oluştu.

Muğla ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışın ardından kayalık alanda doğal şelale oluştu. Sağanakla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, sahile yakın bölgelerde rögarlar taştı. Yağışın ardından ise ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Dalaman'ın Elcik Mahallesi'ne giden yol üzerinde bulunan kayalık alanda, sağanak yağışın ardından oluşan doğal şelale dikkati çekti. Suların kayalıklardan akışı ve ortaya çıkan görüntüler, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.