Dalaman'da Duyarlı Şoföre Ödül

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, görme engelli bir vatandaşın minibüse binip inmesinde yardımcı olan şoför ödüllendirildi.

Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, görme engelli vatandaşa yardımcı olarak herkesin takdirini toplayan Dalaman Minibüs Kooperatifi üyesi toplu taşıma aracı şoförü Salih Maden'i, ziyaret etti.

Maden'i tebrik eden Durmuş, çiçek ile 40 litre mazot hediye çeki verdi.

Başkan Durmuş, herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, Maden'in duyarlı bir davranış sergilediğini söyledi.

Bu davranışın örnek olmasını dileyen Durmuş, "Toplu taşımada görev yapan şoförlerimizin bu tür duyarlı davranışları toplumumuz için çok değerli. Minibüs Kooperatifi Başkanımız Sezgin Maden'e ve minibüs şoförümüz Salih Maden'e teşekkür ediyorum." dedi.

Maden de insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, kendisini ziyaret eden Başkan Durmuş'a da teşekkür etti.

Dalaman Minibüs Kooperatifi Başkanı Sezgin Maden de 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara her zaman hassasiyet gösterdiklerini kaydetti.