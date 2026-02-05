Dalgın: Afet Doğaldır, Sonuçları İktidarın Tercihidir - Son Dakika
Dalgın: Afet Doğaldır, Sonuçları İktidarın Tercihidir

05.02.2026 17:23
İYİ Parti'li Dalgın, depremlerin sonuçlarının iktidarın ihmali olduğunu vurguladı.

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, "Afet, doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim 6 Şubat'ta karşılaştığımız tablo, aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda 6 Şubat depremlerinin 3. yılı dolayısıyla yapılan özel görüşmede İYİ Parti Grubu adına söz alan Dalgın, üç yıl önce cumhuriyet tarihinin en ağır felaketlerinden birini yaşadıklarını, 53 binden fazla vatandaşın yaşamını yitirdiğini, yüz binlerce kişinin yaralandığını söyledi.

Depremlerden 11 ilin ve 14 milyon kişinin etkilendiğini anlatan Dalgın, "Bu tip olaylarda üç gün üzülüyoruz, dördüncü gün unutuyoruz ve normal hayata dönüyoruz. Yer isimleri, seneler ve Richter ölçekleri değişiyor ama netice değişmiyor. Bilanço, genel olarak çok acı bir şekilde karşımıza geliyor. Çok açık söyleyeyim, afet doğal olabilir ama sonucu doğal değildir. Nitekim 6 Şubat'ta karşılaştığımız tablo, aslında iktidarın tercihlerinin, yaptıklarının, yapamadıklarının ve ihmallerinin bir neticesidir." ifadelerini kullandı.

Depremin milli güvenlik meselesi olduğunu vurgulayan Dalgın, devletin elinde Ulusal Deprem Stratejisi'nin bulunmasına rağmen planın uygulanmadığını öne sürdü.

Türkiye'nin ekonomik güvenliğinin de önemli olduğunun altını çizen Dalgın, şöyle devam etti:

"Türkiye açısından bu ekonomik güvenliğin tam ortasında da deprem var çünkü biz, bütün yumurtaları tek bir sepete koymuş bir memleketiz. Nüfusumuz birkaç büyük şehirde, ekonomimiz birkaç büyük şehirde, vergi gelirimiz, üretim, ihracat, finans öyle. Mesela nüfusumuzun üçte biri dört büyük vilayette yaşıyor. Allah korusun, Marmara Bölgesi çevresinde bir şey olduğu takdirde işin insani tarafı bir yana, insani açıdan Türkiye'nin her tarafı bizim için aynı ama iktisadi açıdan çok büyük bir afetle karşı karşıya kalmış oluruz."

Dalgın, "Eğer gerekli önlemler alınmıyorsa ve risk analizleri rafta kalıyorsa vatandaşa karşı sorumluluk ihmal edilmiş demektir. Gelin, bu defa bu işi şansa, talihe, kadere ihale etmeyelim. Gelin, deprem acılarını anan son Meclis biz olalım." dedi.

Arslan'dan "ihmal" eleştirisi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin aslında "asrın tedbirsizliği" olduğunu öne sürdü.

"İmar barışı" ve "imar affı" adıyla yapılan düzenlemeleri eleştiren Arslan, iktidarın, seçim vaadi için zaman zaman bu tür düzenlemeleri yaptığını iddia etti.

Arslan, "Eğer bilimsel veriler ışığında imar düzenlemeleri yapılsaydı, inşaat izinleri deprem yönetmeliklerine uygun verilseydi, felaketlerin boyutu bu kadar büyük olmazdı." diye konuştu.

Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunun altını çizen Arslan, binaların bu gerçeğe göre inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Dalgın: Afet Doğaldır, Sonuçları İktidarın Tercihidir

