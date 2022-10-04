Düğüne katılanların takıları takmaları esnasında damadın bir arkadaşı yanında getirdiği poşetten çıkardığı kırmızı kurdeleye bağlı 3 ayvayı damadın boynuna astı. Gayrimenkul ve emlak komisyonculuğu sektöründe iş yapan damadın kendisi gibi emlak komisyoncusu arkadaşının 3 ayvayı damadın boynuna asarken, "Şimdi ayvayı yedin" şeklindeki esprisi orada bulunanları güldürdü.

Antalya 'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Arslan ailesinin kızı Hatice Hacer ile Kaya ailesinin oğlu Halil'in düğün töreninin takı merasiminde renkli görüntüler oluştu. Takı töreninde gelin ve damada arkadaşlarından güldüren bir şaka yapıldı.

Kaynak: DHA

Halil Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düğünde renkli anlar! Damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı - Son Dakika

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