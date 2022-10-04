Düğünde renkli anlar! Damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı - Son Dakika
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Düğünde renkli anlar! Damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı

04.10.2022 10:48

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Hatice Hacer Arslan ile Halil Kaya'nın düğünündeki takı merasiminde arkadaşlarından biri damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı. Damadın arkadaşının, "Şimdi ayvayı yedin" esprisi eğlenceli anlara neden oldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yaşayan Arslan ailesinin kızı Hatice Hacer ile Kaya ailesinin oğlu Halil'in düğün töreninin takı merasiminde renkli görüntüler oluştu. Takı töreninde gelin ve damada arkadaşlarından güldüren bir şaka yapıldı.

"ŞİMDİ AYVAYI YEDİN"

Düğüne katılanların takıları takmaları esnasında damadın bir arkadaşı yanında getirdiği poşetten çıkardığı kırmızı kurdeleye bağlı 3 ayvayı damadın boynuna astı. Gayrimenkul ve emlak komisyonculuğu sektöründe iş yapan damadın kendisi gibi emlak komisyoncusu arkadaşının 3 ayvayı damadın boynuna asarken, "Şimdi ayvayı yedin" şeklindeki esprisi orada bulunanları güldürdü.

Damada takı yerine ayva taktı, şimdi ayvayı yedin esprisi yaptı
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Kaynak: DHA

Halil Kaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde renkli anlar! Damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde renkli anlar! Damadın boynuna kırmızı kurdeleye bağladığı ayvaları taktı - Son Dakika
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