Damada pozu anlatamadı, gelinin yanına geçip kendisi gösterdi

Bir düğün fotoğrafı çekimi sırasında yaşanan eğlenceli anlar kameraya yansıdı. Gelin ve damada poz verdirmeye çalışan kadın, damadın istediği şekilde durmaması üzerine farklı bir yöntem denedi.

GELİNİN YANINA GEÇİP POZU KENDİSİ GÖSTERDİ

Kadın, damada vermesi gereken pozu göstermek için gelinin yanına geçti. Gelinle birlikte durarak pozisyonu uygulamalı şekilde gösteren kadın, damattan da aynı hareketi yapmasını istedi.

O sırada gelin yaşananlara gülerek karşılık verirken, damat da kendisine gösterilen pozu dikkatle izledi.

DAMAT SONUNDA POZU VERDİ

Kısa gösterinin ardından damat gelinin yanına geçerek tarif edilen şekilde poz vermeye çalıştı. Çekim sırasında yaşanan eğlenceli anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kadının damada poz tarif etmek için kullandığı uygulamalı yöntem, düğün çekiminden geriye renkli görüntüler bıraktı.