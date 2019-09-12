Son Dakika Haberleri: Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler
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Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler

1 saat önce

Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler Damadın bindiği eşeğin arkasına, "Falcao da geldi çifte düğün var" yazdılarBURSA - Bursa'da bir damada arkadaşları şakayla karışık işkence yaptılar.

Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler

Damadın bindiği eşeğin arkasına, "Falcao da geldi çifte düğün var" yazdılar

BURSA - Bursa'da bir damada arkadaşları şakayla karışık işkence yaptılar. Damat traş olurken kıyafetlerini yırtan arkadaşları, damadı eşeğe bindirdi. Galatasaraylı damadın bindiği eşeğin arkasına, "Falcao da geldi, çifte düğün var" yazıldı.

Galatasaray'ın Monaco'dan kadrosuna kattığı dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao, geldiği günden bu yana adım adım takip ediliyor. Türkiye'de adeta bir Falcao taraftarı oluştu. Kolombiyalı golcünün ismi sürekli olarak haber kanallarında, internet sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve taraftarlar arasında yayıldı.

Bursa'da koyu Galatasaraylı olan damat ve arkadaşları, Falcao'nın gelişini farklı bir şekilde kutladılar. İznik'in Tacir köyünde dünya evine giren Ahmet Akkurt, mutluluğunu arkadaşları ile paylaştı. Damadın bindiği eşeğe arkadaşları sarı kırmızı balonlar ile süsledi. Eşeğin arkasınada "Falcao da geldi, çifte düğün var" yazıldı. Eşeğin üzerine binen damat Akkurt, köy sokaklarında arkadaşları tarafından gezdirildi.

Damadın kıyafetleri de traş olduğu berber dükkanında arkadaşları tarafından parçalandı.

Damadın kıyafetlerini parçalayıp eşeğe bindirdiler

Falcao, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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