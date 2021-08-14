Damatlık ve gelinlik yerine Galatasaray forması giydiler

En özel günlerindeki kıyafet tercihi formadan yana oldu. Bilecik'in Gölpazar ilçesinde dünyaevine giren Ramazan ve Sevda çifti, nikah törenlerine Galatasaray forması ile geldi.

"İLK KEZ GÖRÜYORUM"

Çiftin nikahını kıyan Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer, "Bizler için de güzel bir anı oldu. İlk defa şahit oluyoruz. Çiftimize ömür boyu mutluluklar dileriz" dedi.

İHA'nın aktardığı habere göre; Genç çift ise, fanatik Galatasaray taraftarı olduklarını söyleyerek, bu özel ve mutlu günlerinde takımlarının formasını giymek istediklerini söylediler.