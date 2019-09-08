Son Dakika Haberleri: Damdan düşen yaşlı kadın öldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Damdan düşen yaşlı kadın öldü

1 saat önce

Adana'da salça bulunan dama çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.

Damdan düşen yaşlı kadın öldü, System.String[]

Adana'da salça bulunan dama çıkan yaşlı kadın düşerek hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iki katlı evin ikinci katında oturan 83 yaşındaki Zekiye Kayakıran dama çıktı. Bir süre sonra da düşerek yaralandı. Yaşlı kadının birinci katta oturan gelini ses duyup dışarı çıktığında kayınvalidesinin yerde kanlar içinde yattığını görünce hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini saptadı. Bu arada polis olayla ilgili çalışma başlattı.


Damda inceleme yapan polis yaşlı kadının damdaki salçaları kontrol etmeye çıkmış olabileceği üzerinde duruyor. Yaşlı kadının cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Dağlıoğlu Mahallesi, Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tartıştığı eşi intihar edince adam da peşinden aşağı atladı
Kuzenini öldürmeden önce görüntüsünü çekmiş Zonguldak'ta yangın: 1 ölü Girdikleri evden 10 bin TL'lik vurgun yapan hamile hırsızlar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 18:14:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Damdan düşen yaşlı kadın öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]