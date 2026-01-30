Damping Önlemleri Sürecek - Son Dakika
Damping Önlemleri Sürecek

30.01.2026 09:16
Hindistan, Tayland ve Tayvan polyester elyaf ithalatına dampinge karşı önlemler devam edecek.

Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli polyester elyaf ithalatı için uygulanan dampinge karşı önlemin devamına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre söz konusu ürünün ithalatına yönelik başlatılan ve İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlanarak alınan karar yürürlüğe konuldu.

Soruşturma sonucu Hindistan, Tayland ve Tayvan menşeli ürüne yönelik önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu belirlendi.

Bu nedenle renkli olan polyester elyaflarda, Hindistan menşeli ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlemin CIF bedelinin yüzde 4,25 ila yüzde 6'sı, Tayvan menşeli ürünlerin ithalatında yüzde 3,2 ila yüzde 6'sı, Tayland menşeli ürünlerin ithalatında da yüzde 6'sı oranında uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.???????

Diğer polyester elyaf ürünlerinde ise Hindistan menşeli ürünlerin ithalatında dampinge karşı önlem CIF bedelinin yüzde 8,5 ila yüzde 12'si, Tayvan menşeli ürünlerin ithalatında yüzde 6,4 ila yüzde 12'si, Tayland menşeli ürünlerin ithalatında da yüzde 12'si oranında uygulanacak.

Söz konusu önlemler, 5 yıl sonra yürürlükten kalkacak.

Kaynak: AA

