Danger Close: The Battle of Long Tan Filmi - Son Dakika

Danger Close: The Battle of Long Tan, 1966 yılında Vietnam Savaşı sırasında Long Tan isimli kauçuk plantasyonunda 2 bin 500 kadar Vietnam askerine karşı mücadele veren Avustralya ve Yeni Zelandalı 108 askerin hikâyesini anlatıyor.
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Danger Close: The Battle of Long Tan
Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Avustralya
Filmin Süresi: 118 dk.
Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım
Vizyon Tarihi: 29.10.2020
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- Kaynak: InterSinema.com
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