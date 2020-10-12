Danger Close: The Battle of Long Tan Filmi - Son Dakika

Danger Close: The Battle of Long Tan, 1966 yılında Vietnam Savaşı sırasında Long Tan isimli kauçuk plantasyonunda 2 bin 500 kadar Vietnam askerine karşı mücadele veren Avustralya ve Yeni Zelandalı 108 askerin hikâyesini anlatıyor.

Filmin Türü: Aksiyon

Orijinal Adı: Danger Close: The Battle of Long Tan

Yapımcı Firma: Siyah Beyaz Movies

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: Avustralya

Filmin Süresi: 118 dk.

Dağıtıcı Firma: CGV Mars Dağıtım

Vizyon Tarihi: 29.10.2020

Danger Close: The Battle of Long Tan Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.