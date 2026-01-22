Danimarka: ABD Grönland'ı Alamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Danimarka: ABD Grönland'ı Alamaz

Danimarka: ABD Grönland\'ı Alamaz
22.01.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olamayacağını açıkladı.

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir 'anlaşma çerçevesi' oluşturduklarını duyurmasının ardından Danimarka basınına açıklamada bulundu. Rasmussen, Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini söyleyerek, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını belirten Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Danimarka, Diplomasi, Grönland, Güvenlik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Danimarka: ABD Grönland'ı Alamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk’ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı Atatürk'ün komutanlığını yaptığı tümenle ilgili gerçek 111 yıl sonra ortaya çıktı
Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur Bahçeli: DEM Parti, Türk bayrağının indirilmesinden birinci derecede sorumludur
Trump ile ne konuştular Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı Trump ile ne konuştular? Erdoğan görüşmenin detaylarını açıkladı
Şivan Perver, ağlayarak ABD’ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız Şivan Perver, ağlayarak ABD'ye tepki gösterdi: Bizi kullanıp attınız
İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti İran Devrim Muhafızları en yüksek teyakkuz seviyesine geçti
Acun Ilıcalı’nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı Acun Ilıcalı'nın ortağı Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Trump’ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yanıt: Hakan Fidan katılacak Trump'ın Gazze Kurulu davetine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yanıt: Hakan Fidan katılacak
IFAB’tan tarihi karar Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

10:11
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
10:03
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
09:48
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
09:44
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
09:42
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
09:18
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı
08:56
AK Partili vekilin yaptığı MHP’li Adan’ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: Terbiyesizlik, ahlaksızlık
08:16
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi
Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 10:34:58. #7.11#
SON DAKİKA: Danimarka: ABD Grönland'ı Alamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.