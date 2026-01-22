Danimarka: ABD Grönland\'ı Alamaz

DANİMARKA Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD'nin Grönland'ın sahibi olmayacağını bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Grönland konusunda bir 'anlaşma çerçevesi' oluşturduklarını duyurmasının ardından Danimarka basınına açıklamada bulundu. Rasmussen, Rutte ile kısa bir görüşme yapabildiğini söyleyerek, "İyi bir görüşme yapmışlar. Danimarka'yı da yakından ilgilendiren Arktik'teki güvenlik durumu ele alınmış. Bu anlamda gün, başladığından daha iyi bitiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Grönland'ı alamayacağını belirten Rasmussen, "ABD'nin Grönland'ın sahibi olması söz konusu olmayacak. Bu kırmızı çizgimiz" dedi.