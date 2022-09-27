Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi

Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi

27.09.2022 15:48
Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hattında üç sızıntı oluşmasında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Baltık Denizi'nde, Rusya'dan Avrupa'ya giden boru hattında üç sızıntı oluşmasında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" belirtti.

Başbakan Frederiksen, bir TV kanalına, Baltık Denizi'nde Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında dün sızıntı tespit edilmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Birbirine yakın üç sızıntının tesadüf olmasının zor olduğunu ve sabotaj ihtimallerini güçlendirdiğini söyleyen Frederiksen, boru hattında tespit edilen sızıntılar hakkında sabotaj ihtimalini "göz ardı edemeyeceğini" kaydetti.

Yetkililer, sızıntının enerji kaynakları için bir risk oluşturmadığı, çevresel etkisinin de kısıtlı olacağı değerlendirmesini yaptı.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, "Yetkililer ve hükümet durumu yakından takip ediyor." ifadesini kullandı.

Danimarka Enerji Ajansı Sözcüsü Kristoffer Böttzauw da sızıntıya neden olan çatlağın küçük olmadığını ve büyük deliklerden sızıntılar gerçekleştiğini söyledi.

İsveç'ten açıklama

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde de konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyerek, sızıntılardan sonra hemen harekete geçtiklerini ve kriz masası kurduklarını kaydetti.

Şu an için kesin bir şey söylemenin zor olduğuna işaret eden Linde, incelemelerden sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtti.

İsveç Denizcilik İdaresi, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 boru hattında iki sızıntı olduğunu bildirerek gemilerin bölgeye yanaşmaması uyarısında bulunmuştu.

Kuzey Akım 2 projesinin yürütücü firması Nord Stream 2, dün, Danimarka'nın Bornholm Adası'nın güneydoğusundaki gaz boru hattında bir sızıntı tespit edildiğini doğrulamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki hasarların sabotaj nedeniyle yaşanmış olabileceğini belirtmiş, "Hiçbir ihtimali göz ardı edemeyiz. Bu, acil araştırma gerektiren benzeri görülmemiş bir durum. Gelişmelerden ötürü son derece endişeliyiz." demişti.

YORUMLAR
500
Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu Macaristan'da Rusya adına casusluk yapan eski AP milletvekiline 5 yıl hapis cezası Macaristan'da Rusya adına casusluk yapan eski AP milletvekiline 5 yıl hapis cezası
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Danimarka, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Bazı futbolseverler İsmail Kartal'ın A Milli Futbol Takımı'mızın başına geçmesi için kampanya başlattı
16:27 A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız Güney Kore'ye set vermedi! Dünya Şampiyonası'ndaki ilk galibiyetini aldı
16:20 Kyrie Irving'e 100 milyon dolarlık darbe! Koronavirüs aşısı olmayı reddediyordu
16:13 Haluk Levent davet edildiği etkinliğin yerini karıştırdı! İstanbul yerine Adana'ya gitti
16:08 Putin, Lukaşenko konuşurken şekilden şekle girdi! Sohbet görüntüleri sosyal medyada gündem oldu
16:02 Bitcoin'de yükseliş sürüyor! 20 bin dolar seviyesini aştı
15:57 CHP'den hükümete "Dilşah Ercan" tepkisi: Terbiyesizliğin, hadsizliğin lüzumu yok! Teröristlerle aşna fişne geçenlerin bize söyleyecek lafı yok
15:57 MHP Kartal İlçe Başkan Yardımcısı markette silahlı saldırıya uğradı! Kafasından vuruldu
15:47 Eski Yunan Cumhurbaşkanı Pavlopulos'dan, skandal tehdit! Türkiye'yi Tripoliçe Katliamı üzerinden uyardı
15:46 Sanatçı Umut Akyürek gençlik fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı, görenler mest oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 17:04:10. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka Başbakanı, boru hattındaki sızıntılarda sabotaj ihtimali olabileceğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement