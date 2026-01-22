Danimarka Büyükelçisi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Danimarka Büyükelçisi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

22.01.2026 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ole Toft, Anadolu Ajansı'nın Yılın Kareleri oylamasında 2025'in karelerini inceledi.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Toft, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Toft, Lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" özel kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafına oy veren Toft, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri" fotoğrafından yana oy kullanan Toft, "Spor" kategorisinde Evrim Aydın'ın "Aduken!" fotoğrafına oy verdi.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Minik balık" fotoğrafını seçen Toft, "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" başlıklı fotoğrafından yana oy kullandı.

Toft, bazı fotoğrafları fantastik bulduğunu, diğerlerinin ise kendisini 2025 hakkında düşünmeye ittiğini dile getirdi.

Gazze'deki durumun 2025'in en belirleyici konularından biri olduğunu vurgulayan Toft, "2025'in olumlu yanlarından biri, Gazze'deki durumun yılın başındaki duruma göre biraz daha iyi olduğunu söyleyebilmemiz olabilir ancak durum hala çok ciddi." dedi.

Toft, "Gazze: Açlık" kategorisinde seçtiği fotoğrafın Danimarka'nın da içinde bulunduğu uluslararası toplumun Gazze halkına yaptığı havadan insani yardımı gösterdiğine işaret ederek, Gazze'deki açlık ve trajedi ile umudun fotoğrafta bir arada olduğunu söyledi.

Kedi seven yaşlı bir kadını görselleştiren fotoğrafın, yıllardır etrafında bulunan ve yakın zamanda hayatını kaybeden bir kediyi hatırlattığını ifade eden Toft, Türklerin kedi ve köpeklere ilgiyle yaklaşarak onlarla yakından ilgilendiğini ve bunun Türkiye'nin güzel bir yansıması olduğunu söyledi.

Toft, Türkiye'nin milli insansız hava araçlarını konu alan fotoğrafa işaret ederek, bu araçların Ukrayna'daki savaşta belirleyici rol üstlendiğini belirterek, Türkiye'de görev yapan bir diplomat olarak Türk savunma sanayisinin gelişimini izlemenin ilgi çekici olduğunu kaydetti.

Trabzonspor-Galatasaray futbol maçından bir kareye oy veren Toft, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off oynayacak Danimarka ve Türkiye milli futbol takımlarına şans diledi.

Bir palyaço balığını konu edinen fotoğrafı seçen Toft, önceden deniz yaşamını korumakla görevli olduğu bir iş yaptığını ve okyanusların korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunun altını çizdi.

Toft, Ankara'da sel sularıyla kaplanan caddede arabasıyla giden bir çifti yansıtan fotoğrafın kendisine Danimarka'da da benzer sorunların yaşandığını hatırlattığını ifade ederek, Türkiye'de düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) kendileri için önem arz ettiğini kaydetti.

"Yılın Kareleri" oylaması 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Danimarka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka Büyükelçisi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu ABD'de havacılık skandalı: Kendini pilot olarak tanıttı 4 yıl boyunca ücretsiz uçtu
Şırnak’ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu Şırnak'ta heyelan korkuttu: Dev kayalar evin üzerine düştü, aile son anda kurtuldu
İstanbul’daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 1 tutuklama, 3 kişi serbest
13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen’in ailesine tehdit mesajları 13 yaşındaki çocuğun yumruğuyla ölen Alperen'in ailesine tehdit mesajları
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu Ankaralı çoban, kendisine yaklaşan drona tüfek doğrulttu

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 18:23:48. #7.11#
SON DAKİKA: Danimarka Büyükelçisi, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.