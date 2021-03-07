Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor - Son Dakika

Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor

07.03.2021 09:33
Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor, System.String[]

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespitinin ardından 4 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.

Danimarka'da bir çiftlikte kuş gribi virüsü (H5N8) tespitinin ardından 4 bin hindinin itlaf edilmeye başlandığı bildirildi.

Gıda ve Kontrol İdaresinden yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'a 120 kilometre uzaklıktaki Skaelskör kasabası yakınlarında yer alan Lundby köyünde, yaklaşık 50 bin hindi bulunan bir çiftlikte kuş gribi virüsüne rastlandı.

Hindilerin geniş bir alanda birbirine uzak 10 farklı kümeste yetiştirildiği çiftlikte, kuş gribi virüsü taşıyan hayvanların tespit edildiği tek kümesteki 4 bin hindinin itlafına başlandı.

Söz konusu çiftlik ile 3,5 kilometre ve 9 kilometre sınırındaki kümes hayvanları izlenmeye başlanırken, bölgede bazı önlemler alındı.

Önlemler arasında, belirtilen sınırlar içerisindeki kümes hayvanlarının yer değiştirmesi ve yumurta satışının yasaklanması bulunuyor.

Danimarka'da Kasım 2020'den bu yana 8'inci defa kuş gribine rastlanırken, virüs ilk kez hindilerde tespit edildi.

Gıda ve Kontrol İdaresi, kuş gribinin göçmen kuşlardan bulaştığı ihtimali üzerinde duruyor.

Danimarka, Kuş Gribi, Hindi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Danimarka'da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor - Son Dakika


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