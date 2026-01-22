Danimarka'dan Trump'a Olumlu Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Danimarka'dan Trump'a Olumlu Yanıt

22.01.2026 05:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Dışişleri Bakanı, Trump'ın Grönland planından vazgeçmesini memnuniyetle karşıladı.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı ele geçirmek için güç kullanımından vazgeçtiğini açıklamasına, Danimarka'dan olumlu tepki geldi. Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda günün başladığından daha iyi bittiğini belirterek, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı zorla ele geçirme planından vazgeçmesini ve bununla ilişkili ticaret savaşını durdurmasını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi. Danimarka'nın kırmızı çizgilerine saygı duyulduğu takdirde müzakereye açık olduklarının altını çizen Rasmussen, "Şimdi oturalım ve Danimarka Krallığı'nın kırmızı çizgilerine saygı duyarken, Amerika'nın Arktik bölgesindeki güvenlik endişelerini nasıl giderebileceğimizi bulalım" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Grönland için güç kullanmayacağını açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsviçre Alpleri'ndeki Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmada, Grönland'ı elde etme hedeflerine ilişkin "Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp 'oh' diyordur" ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Grönland ile ilgili anlaşmanın çerçevesinin oluşturulduğunu duyurmuştu

Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile WEF marjında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ise, "Oldukça yapıcı görüşmeye dayanarak, Grönland ve aslına bakılırsa tüm Arktik Bölgesi'ne ilişkin gelecek bir anlaşmanın çerçevesini oluşturmuş bulunuyoruz. Bu mutabakat çerçevesinde, 1 Şubat'ta yürürlüğe girmesi planlanan gümrük tarifelerini uygulamayacağım" açıklamasında bulunmuştu. - KOPENHAG

Kaynak: İHA

Dış Politika, Donald Trump, Danimarka, Grönland, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Danimarka'dan Trump'a Olumlu Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
ABD’nin ardından YPGPKK’ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu ABD'nin ardından YPG/PKK'ya bir darbe daha: Kürtlere yük oldu
Macron Davos’ta neden güneş gözlüğü taktı Saraydan açıklama geldi Macron Davos'ta neden güneş gözlüğü taktı? Saraydan açıklama geldi
Vatandaşlık maaşı geliyor Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak Vatandaşlık maaşı geliyor! Milyonlarca emekli rahat bir nefes alacak
Bomba maçlar var Şampiyonlar Ligi’nde kader günü Bomba maçlar var! Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Aile vahşetinden yeni detay İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 05:32:41. #.0.5#
SON DAKİKA: Danimarka'dan Trump'a Olumlu Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.